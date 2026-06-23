Polonya, Airbus'tan MRTT-A330 tipi askeri uçak satın alacağını açıkladı

Madrid'de bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, İspanyol mevkidaşı Margarita Robles ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, MRTT-A330 tipi uçak satın alacaklarını söyledi.

Önceki hükümetlerin bu uçakların satın alınması kararını geciktirdiğini dile getiren Kosiniak-Kamysz, ancak mevcut yönetimin, Avrupa Birliği tarafından savunma sanayisi üretimini artırmak ve üye devletler arasında ortak silah tedarikini teşvik etmek için oluşturulan mali araç SAFE aracılığıyla satın alma işlemini sürdürme kararı verdiğini açıkladı.

Kosiniak-Kamysz, uçak satın alımına ilişkin bir mutabakatın halihazırda imzalanmış olduğunu ve şimdi uygulamaya geçileceğini belirtti.

İspanyol sanayisinin işbirliğine minnettar olduğunu söyleyen Kosiniak-Kamysz, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin bu uçaklara daha fazla ihtiyacı olması nedeniyle İspanya'nın MRTT-A330 uçağı alma sırasındaki yerini kendilerine devrettiğini kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, ülkesinin satın alacağı uçak sayısı konusunda bilgi vermedi.

İspanyol basını ise Polonya hükümetinin MRTT-A330 uçaklarından 4 adet alacağını iddia etti.