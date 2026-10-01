Polonya, Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini 6 ay uzattı

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Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya ve Litvanya sınırlarındaki kontroller Belarus'un teşvik ettiği göç baskısına yanıt olarak 7 Temmuz 2025'ten bu yana uygulanıyor.

Bu süre zarfında 4,5 milyondan fazla kişi ile yaklaşık 2,3 milyon araç kontrol edildi.

Litvanya sınırında kontrollerin yeniden başlatılmasından bu yana yaklaşık 1300 kişinin Polonya'ya girişine izin verilmedi ve sınırın yasa dışı geçilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Almanya sınırından ise yaklaşık 1200 kişinin Polonya'ya girişine izn verilmedin.

Litvanya sınırındaki kontrollerde yaklaşık 118 bin, Almanya sınırındaki kontrollerde ise yaklaşık 211 bin polis, asker ve sınır muhafızı görev yaptı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski'nin yayımladığı yeni karar doğrultusunda, ülkenin Litvanya ve Almanya sınırındaki mevcut kontroller 2 Ekim 2026'dan 30 Mart 2027'ye uzatıldı.

Karar, düzensiz göçü daha da sınırlandırmayı ve Polonya'nın güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.