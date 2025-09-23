Polonya, askeri tatbikat nedeniyle kapattığı Belarus sınırını yeniden açıyor

  1. Ekonomim
Polonya’nın, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenlediği "Zapad 2025" askeri tatbikatı nedeniyle Belarus ile demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere kapattığı sınırını 25 Eylül’den itibaren açacağı belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, konuyla ilgili alınan kararı bugünkü kabine toplantısında duyurdu.

Başbakan Tusk, ülkesinin Belarus ile sınırını 24 Eylül’ü 25 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren açacaklarını kaydetti ve kararı, Polonyalı taşımacıların ve demir yollarının ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak aldıklarını vurguladı.

"İhtiyaç halinde yeniden kapatacağız"

Tatbikatın sona ermesinin ardından "tehditlerin tamamen ortadan kalkmasa da azaldığını" belirten Tusk, “İhtiyaç halinde, gerginlik artarsa ya da komşularımızın saldırgan davranışları olursa tereddüt etmeyeceğiz ve geçişlerin kapatılması yönünde yeniden karar alacağız” diye konuştu.

Polonya, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenlediği "Zapad 2025" askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere, Belarus ile olan sınırını 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı.

