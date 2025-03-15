Polonya Başbakanı Tusk'tan aktör Jesse Eisenberg'e esprili askerlik teklifi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Eisenberg'in katıldığı televizyon programında vatandaşlık almasından bir gün sonra "Polonya artık tüm erkeklerin askeri eğitime katılmasını zorunlu kılıyor" haberini gördüğünü söylemesine esprili bir yorum yaptı.

"James Bond rolü sizindir!"

Başbakan Tusk askeri eğitimin gönüllülük esasına dayandığını belirterek, "Sevgili Jesse, gerçekten korkacak bir şey yok!" dedi.

Tusk, paylaşımında "Öyleyse Polonya'ya gel! Sana öyle bir eğitim vereceğiz ki, yeni James Bond rolü sizindir!” ifadelerini kullandı.

Askeri eğitim planı üzerinde çalışılıyor

Polonya hükümeti, Avrupa'da değişen güvenlik durumuna karşı her yetişkin erkek için geniş çaplı askeri eğitim hazırlama planı üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Buna göre, ülkenin yedek askerleri de kapsayacak şekilde mevcut sayının iki katından fazla yani 500 bin kişilik orduya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.