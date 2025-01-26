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Polonya Başkanı Tusk: Elon Musk'ın sözleri tanıdık ve ürkütücü

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Elon Musk'ın AfD Partisi'nin seçim toplantısında Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması gerektiği yönündeki sözlerine tepki göstererek bunların tanıdık ve ürkütücü olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Polonya Başkanı Tusk: Elon Musk'ın sözleri tanıdık ve ürkütücü
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, X'te yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın, AfD'nin seçim kampanyasında kullandığı "Çocuklar ebeveynlerinin, anneanne ve dedelerinin ve dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu değildir." ifadelerine atıfta bulundu.

Tusk, Musk'ın "Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması" hakkındaki sözlerinin çok tanıdık ve ürkütücü geldiğini vurgulayarak buna tepki gösterdi.

Yarın Auschwitz-Birkenau toplama kampının Nazilerden kurtuluşunun 80. yıl dönümünün anılacağını anımsatan Tusk, Musk'ın sözlerinin bunun öncesinde geldiğine dikkati çekti.

Bir önceki Polonya hükümeti, Polonya'da Nazi döneminde yaşanan zararlar için tazminat talep etmişti. Almanya, savaş sonrası dönemde tarihsel suçlarıyla yüzleşmek için büyük çaba harcamış olsa da AfD 1945'ten bu yana bu yaklaşıma açıkça karşı çıkan ilk parti oldu.

AfD'nin Halle kentinde dün düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılan Musk, Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini, çocukların ebeveynlerinin, anneanne ve dedelerinin ve dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu olmadığını söylemişti.

Musk, geçmişin günahlarına odaklanmayı "aşmanın" gerekli olduğunu da belirtmişti.

ABD'li milyarder Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk'ı, iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

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