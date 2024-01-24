Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan tutuklu içişleri bakanı ve yardımcısına af

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, son seçimlerde iktidarı kaybeden sağ popülist Hukuk ve Adalet (PiS) partisinden eski içişleri bakanı Mariusz Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik hakkında ikinci kez af kararı verdi. 'Görevi kötüye kullanmak' ve 'yolsuzluğa azmettirmek' suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmaları protestolara yol açan bakanlar, dün akşam tahliye edildi.

2015 yılındaki seçimde PiS'in adayı olarak cumhurbaşkanı seçilen Duda, bakan ve yardımcısı hakkında ilk mahkumiyet kararının verildiği 2015 yılında iki siyasetçiyi affetmiş ancak Polonya Yüksek Mahkemesi, bir davada nihai karar verilmeden Cumhurbaşkanlığı affı verilemeyeceği gerekçesiyle bu affın geçerli olmadığına hükmetmişti.

Adalet Bakanı: Bence af verilmemeli

Reuters'ın haberine göre, tutuklandıktan sonra kendisinin 'siyasi tutuklu' olduğunu savunarak hapishanede açlık grevine başlayan eski bakan Kaminski ve bu greve katılan yardımcısı Wasik, 23 Ocak Salı akşamı yerel saatle 21.00'den sonra serbest bırakıldı.

Duda, Yüksek Mahkeme'nin haklarındaki davanın yeniden açılmasına hükmettiği ve geçen aralık ayında 2 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan iki siyasetçi için yeniden af sürecini başlatacağını açıklamıştı. Duda, açıklamasında, "Benim için onlar hep affedildi. Ama toplumsal huzursuzluğu göz önünde bulundurarak (yeni) af sürecini başlatma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Duda, dünkü af kararının ardından adalet bakanından iki ismin salıverilmesini istediğini söyledi. Adalet Bakanı ve Başsavcı Adam Bodnar ise dün erken saatlerde yaptığı açıklamada, iki siyasetçiye af verilmemesi gerektiğini ancak kendi görüşünün cumhurbaşkanını bağlamadığını belirtti.

Ne olmuştu?

Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olan Kaminski ve yardımcısı Wasik hakkında siyasi amaçlarla 'görevi kötüye kullandıkları' ve 'yolsuzluğa azmettirdikleri' suçlamasıyla dava açılmıştı. 2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. İki siyasetçi, ekim ayında iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) milletvekili seçilmiş, Duda'nın 2016 yılında kendilerini affetmesi nedeniyle haklarında hapis cezası veren mahkemeyi tanımadıklarını ilan etmişti. Mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğini söyleyen Başbakan Donald Tusk, Duda'yı 'adaleti engellemekle' suçlamıştı.

Kürtaj karşıtı sağ popülist PiS'in seçimlerin ardından yeniden hükümet kuramadığı ülkede, halihazırda iktidarda Donald Tusk'ın Avrupa Birliği (AB) yanlısı koalisyon hükümeti bulunuyor.