Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonyalı askerlerin tamamının Irak’tan tahliye edildiğini belirtti.

Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini kaydederek, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya’da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün’de bulunduğunu aktardı.

Kosiniak-Kamysz, “Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Birliği’nin faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından koordine edildi” ifadelerini kullandı.