Polonya Maliye Bakanı: Euro'ya geçmeye gerek yok, ekonomimiz güçlü

Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, pazar günü yayınlanan Financial Times röportajında Polonya'nın euro bölgesine katılmak için acele etmediğini söyledi. Domanski, Polonya'nın bloktaki çok sayıda ekonomiyi geride bıraktığı için euroyu benimseme gerekçesinin de zayıfladığını belirtti.

"Ekonomimiz şu anda euro kullananların çoğundan açıkça daha iyi durumda" diyen Domanski, sözlerini "Polonya zlotisini korumak için giderek daha fazla veriye, araştırmaya ve tartışmaya sahibiz" şeklinde tamamladı.

Başbakan Donald Tusk fikrini değiştirdi

Oksijen'in aktardığına göre Başbakan Donald Tusk, 2008’de göreve başladığında Polonya’nın 2012’de euroyu benimsemesini savunmuştu. Ancak o tarihten bu yana görüşünü değiştirdi. Bu hedef, euro borç krizi sonrasında ve ulusal egemenliği savunmanın merkezi unsuru olarak zlotiyi korumayı ön plana çıkaran sağcı Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) muhalefeti nedeniyle terk edildi.

Tusk'un Ekim 2023'te AB yanlısı bir koalisyonun başında parlamento seçimlerini kazanmasından bu yana, zloty euro karşısında değer kazandı ve kamuoyu yoklamaları sürekli olarak seçmenlerin çoğunluğunun euroya karşı olduğunu gösterdi.

Kamuoyu zlotiyi istiyor

Domanski, bu konuyu açıklamak için “Kamuoyu zlotiyi destekliyor fakat şu anda euroyu benimsemeye çalışmamamızın ana nedenleri ekonomik ve Polonya siyasetiyle ilgili değil. İki yıl önce Polonya'nın iki kademeli bir AB'de ve Euro Bölgesi dışında kalabileceğinden biraz endişeliydim. Ancak bugün Polonya açıkça en üst ekonomik kademede ve kendi para birimimizi terk etmek için güçlü bir neden görmüyorum" değerlendirmesini paylaştı.

AB'ye katılım kurallarına göre, henüz euroyu benimsememiş olan ülkeler mali istikrarı sağlamayı amaçlayan yakınsama kriterlerini karşıladıktan sonra yasal olarak bunu yapmakla yükümlü konumda bulunuyor.

Öte yandan Domanski, başvuruda bulunulacak herhangi bir hamlenin nihayetinde siyasi bir karar olacağını ve zamanlamanın kesin olarak Varşova'nın ellerine bırakılacağını düşünüyor. Domanski, Polonya'nın dünyanın en büyük ekonomilerinin forumu olan G20'de yer almak istediğini de dile getiriyor.

Bulgaristan, Euro Bölgesi'nin 21. üyesi oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF) hesaplamalarına göre, Polonya geçen yıl 1 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşarak dünyanın en büyük 20. ekonomisi oldu. OECD ise ülke ekonomisinin bu yıl içinde yüzde 3,4 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu, Polonya'nın bütçe açığının geçen yıl bildirilen yaklaşık yüzde 6,8'den 2026'da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 6,3'üne kadar daralacağını öngörüyor.

2007 yılında Polonya'dan üç yıl sonra AB'ye katılan Bulgaristan, bu ay Euro Bölgesi'nin 21. üyesi oldu.