Polonya, mayıs ayında sandık başına gidecek

Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia, ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin takvimi duyurdu.

"Seçim kampanyasına ve gerekli prosedürlere yeterli zaman tanımak" amacıyla seçim takviminin erken belirlendiğini söyleyen Holownia, cumhurbaşkanlığı seçimi için 18 Mayıs'ta oy kullanılacağını açıkladı.

Holownia, ilk turda herhangi bir adayın yeterli oyu alamaması durumunda düzenlenecek ikinci tur oylamanın ise 1 Haziran'da yapılacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Holownia, kendisinin de iktidar ortaklarından "Polonya 2050" partisinin adayı olarak seçimde yarışacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı yarışında, iktidardaki Sivil Koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski olurken, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi tarihçi Karol Nawrocki'yi ve Polonya Konfederasyon Partisi ise Slawomir Mentzen'i aday olarak açıkladı.

İkinci 5 yıllık dönemini tamamlayarak ağustosta görevinden ayrılacak mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise yeniden aday olamayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, aynı zamanda AB yanlısı Başbakan Donald Tusk'ın hükümeti için de bir güven oylaması olacağı değerlendiriliyor.