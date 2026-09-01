Polonya ordusunu büyütüyor, rotayı yerli savunma sanayisine çeviriyor

Polonya, ordusunu Avrupa'nın en büyük kara gücü haline getirme hedefi kapsamında savunma tedarik politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Varşova, ABD gibi uzak tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli şirketlerin yanı sıra Orta Avrupa'daki savunma firmalarıyla iş birliklerini artırıyor.

Savunmaya 53 milyar euro ayrılacak

Yerli şirketlerden ve Orta Avrupa ülkelerindeki firmalarla kurulan ortak girişimlerden gerçekleştirilen savunma alımlarının toplamı, 2022'den bu yana yaklaşık dört kat yükselerek geçen yıl 30,4 milyar zlotiye, yani 8,15 milyar dolara ulaştı. Polonya'nın bu yıl savunmaya yaklaşık 53 milyar euro ayırması bekleniyor. Bu rakam, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 4,7'sine karşılık geliyor.

Öncelik mühimmat ve insansız sistemlerde

ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri, Abrams tankları ve F-35 savaş uçakları Polonya'nın savunma planlarında önemini koruyor. Bununla birlikte Varşova, insansız hava araçları, mühimmat ve ordunun günlük kullanımında ihtiyaç duyduğu diğer ekipmanların ülke içinde veya bölgesel ortaklarla üretilmesine daha fazla önem veriyor. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, yerli üretimin tedarik zincirlerinin dışa bağımlılığını azaltacağını ve ihtiyaç halinde cephe hattına kesintisiz ikmal yapılabilmesini sağlayacağını belirtti. Bu yaklaşım kapsamında Polonya, yabancı şirketlerin ülke içinde üretim yapmasını ve teknoloji paylaşmasını da teşvik ediyor.

Çekya merkezli şirketle kapsamlı ortaklık

Çekya merkezli CSG, Polonya'daki üretim faaliyetlerini genişletmek amacıyla PGZ iştiraki MESKO'ya itici yakıt üretim teknolojisi aktaracak. Şirket ayrıca PGZ ile insansız hava araçları, füzeler, mühimmat ve zırhlı araçların üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek. CSG, Polonya'daki savunma bileşenleri üreticisi Domar MS'yi de satın aldı. Şirket ayrıca Dezamet ile 155 milimetrelik topçu mühimmatı bileşenleri için 100 milyon avroluk, Huta Stalowa Wola ile ise muharebe aracı ekipmanları için 150 milyon euronun üzerinde anlaşmalara imza attı.

Topçu mühimmatında kapasite artırılacak

Polonya'nın mühimmat üretimini büyütme planları bununla sınırlı değil.

Grupa Niewiadow, KNDS Ammo France ile ülkede 155 milimetrelik mühimmat üretimi kuruyor. Tesisin gelecek yıldan itibaren yıllık 180 bin mermi üretmesi bekleniyor. PGZ ise Estonya merkezli Frankenburg Technologies ile çok kısa menzilli hava savunma sistemlerinin Polonya'da üretilmesi için ortaklık kuracak.Varşova aynı zamanda Slovakya ve Macaristan'la daha kapsamlı bir savunma sanayisi iş birliği üzerinde görüşmeler yürütüyor.

Yabancı şirketlerden yatırım ve teknoloji şartı

Almanya merkezli Rheinmetall de Polonya'daki üretim kapasitesini artırmaya ve kara muharebe sistemleri için bölgesel bir bakım-onarım merkezi oluşturmaya hazırlanıyor. Polonya yönetimi, ülkesinde savunma alanında faaliyet göstermek isteyen şirketlerden yalnızca ürün tedarik etmelerini değil, aynı zamanda ülkeye yatırım yapmalarını, teknoloji aktarmalarını ve ortak projelere katılmalarını bekliyor. Devlet Varlıkları Bakan Yardımcısı Konrad Golota, Polonya pazarında satış yapmak isteyen şirketlerin bu şartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Ordunun mevcudu 220 bini aştı

Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısı bu yıl 220 bini geçti. Varşova, askeri kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda hava savunma alanında da yeni adımlar atıyor. Polonya, Patriot hava savunma sistemi için Ukrayna ve ABD ile ortak füze üretimi yapılmasını teklif etti.

Böylece Varşova, bir yandan Avrupa'nın en büyük kara ordusunu oluşturma hedefini sürdürürken diğer yandan savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli ve bölgesel üretimin payını yükseltmeye çalışıyor.