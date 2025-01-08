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Polonya Petersburg Başkonsolosluğunu kapattı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki başkonsolosluğunun kapatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Polonya Petersburg Başkonsolosluğunu kapattı
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Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin katılımıyla St. Petersburg'daki başkonsolosluğun kapatılması dolayısıyla tören düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Polonya'nın St. Petersburg'daki Başkonsolosluğu, Rusya'nın Polonya temsilciliğinin faaliyetlerine verdiği izni geri çekmesi üzerine kapatıldı." ifadesi kullanıldı.

Büyükelçi Krajewski'nin "konsolosluk misyonunun daha iyi zamanlarda St. Petersburg'a dönmesini umduğu" belirtilen açıklamada, Rusya'daki Polonya temsilciliklerinin Moskova, Kaliningrad ve İrkutsk kentlerinde faaliyet göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Polonya, 30 Kasım 2024'te Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, Rusya da 5 Aralık 2024'te Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

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