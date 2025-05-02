Polonya, Türkiye'ye vize engeline 'sorumsuzluk' diyerek yeşil ışık yaktı

AB Dönem Başkanı Polonya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşadığı vize sorununu, "Daha önceki iktidarların sorumsuz vize politikası sonucu" olarak değerlendirerek, bu konuda iş insanlarına ve araştırmacılara kolaylıklar sağlanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Polonya'nın sloganı "Güvenli Avrupa". Bu sloganın belirlenmesinde komşusu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilme arayışının yanı sıra ülkenin tarihinde derin izler bırakan işgaller de etkili.

AB delegasyonu ve Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Varşova'da Türk gazetecilerle biraraya gelen Polonyalı yetkililer özellikle savunma alanında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, "Güvenli Avrupa" sloganını açıklarken "Bu eğilim Polonya'da uzun süredir var. AB politikalarından bağımsız olarak biz zaten bu yolda ilerliyorduk. Savunmaya ayrılan bütçe, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5'i. AB ülkeleri arasında bu konuda lider konumdayız" dedi.

Radwan'ın önemli mesajlarından birisi ise Avrupa'da kurulmakta olan yeni güvenlik mimarisinde "Türkiye'nin de yerinin olduğunu" vurgulaması oldu:

"Türkiye'nin de Avrupa güvenlik mimarisinde yer alması konusunda bir irade var. O mimari şu an doğuyor. Ancak daha işin çok başındayız, o nedenle somut şeyler söylemek mümkün değil."

Bakan Yardımcısı, savunma işbirliği alanındaki yaklaşımlarının, AB üyelik tartışmaları dışında olduğuna da dikkat çekti.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı olacak mı?

Radwan Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununun ise "Türkiye aleyhine izlenen bir politika değil, daha önceki iktidarların sorumsuz vize politikası sonucu" olduğunu savundu.

Başbakan Donald Tusk'un iktidarı öncesinde kontrolsüz bir "vize ticareti" olduğuna işaret eden yetkililer, Polonya'nın bu konuda AB ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğuna da dikkat çekti:

"Polonya AB ülkesi olarak diğer AB ülkelerine karşı vize konusunda bazı sorumluluklar taşıyor. Ancak vize meselesi çok sık ele alınıyor ve iş insanlarına, araştırmacılara kolaylıklar sağlanacak. Uzun ve kısa vadeli vizelerde yeni politika uygulanacak."

'Tango iki kişiyle yapılır'

Polonya, Türkiye'nin AB üyeliğine güçlü destek veren ülkelerden. Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü alanlarındaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekliliğini şu sözlerle ifade etti: "Polonya'da bir söz vardır. Onu ifade etmek istiyorum; tango yapmak için iki kişi gerekir…"