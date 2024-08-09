Polonya'da 62 eski hükümet yetkisi hakkında 'fon' suçlaması: Kötüye kullandılar

Polonya Başbakanı Donald Tusk'un açıkladığına göre, eski iktidar partisi sağ popülist Hukuk ve Adalet (PiS) partisinden 62 eski hükümet yetkilisine 'fonların kötüye kullanımı' ile bağlantılı suçlamalar yöneltildi.

Aralık ayından bu yana başbakanlık görevini yürüten Tusk, 100'ü aşkın şüpheli hakkında da soruşturma yürütüldüğü bilgisini verdi.

Polonya'da sekiz sene boyunca iktidarda kalan ve kürtaj karşıtlığı gibi sağ görüşleriyle bilinen PiS, son seçimi kaybetmiş, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Tusk, aralık ayında koalisyon hükümetinin başında başbakan olarak göreve başlamıştı. Yeni hükümet, bir önceki yönetimde suç işlediği ifade edilen kişileri sorumlu tutmaya öncelik vermişti.

"Bizden önce gelenlerin tarihinde hiç yaşanmadı"

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Başbakan Tusk, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altı ay sonra, elimizde bir önceki iktidar elitinden suçlama yöneltilen 62 kişi var. Bu, bizden önce gelenlerin tarihinde hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Tusk, bu eski yetkililerin kimler olduğunu ya da tam olarak neyle suçlandıklarını ise söylemedi.

Donald Tusk, hükümetin incelemeleri sürdürdüğünü, 200 vergi müfettişinin 17 bakanlıktaki 90 birimde soruşturma yürüttüğünü ve olası usulsüzlüklerin büyüklüğünün vergi dairesi müdürlüğü tarafından yaklaşık 100 milyar zloti (yaklaşık 25,23 milyar ABD doları) olarak hesaplandığını aktardı. Tusk, söz konusu usulsüzlüklerin PiS tarafından yaratılan 'kapalı sistemin' bir parçası olduğunu ve eski iktidar partisinin iktidarı kaybetmeyeceği varsayımına dayandığını anlattı.

PİS'ten yanıt

Eski başbakan ve PiS'li siyasetçi Mateusz Morawiecki ise sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Tusk hükümetinin asıl amacının 'en büyük muhalefet partisini ortadan kaldırmak olduğunu' savundu. Morawiecki, "Eğer takıntılıysanız doktora gidin, hükümet kurmayın" ifadelerini kullandı.