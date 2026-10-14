Polonya’da erkekler için zorunlu askerlik yeniden gündemde

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Polonya’da zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması, ülkenin savunma politikalarına ilişkin tartışmaların önemli başlıklarından biri haline geldi. Siyasi çevrelerden ve güvenlik alanındaki isimlerden gelen açıklamalar, mevcut askerî yapılanmanın geleceğine yönelik farklı yaklaşımları ortaya koyuyor.

Polonya’da temel zorunlu askerlik hizmeti 2009 yılında askıya alınmıştı. Ülke, savunma kapasitesini ağırlıklı olarak profesyonel askerler ve gönüllü hizmet modelleri üzerinden güçlendirmeyi sürdürüyor. Son dönemde ise zorunlu askerlik veya daha kapsamlı askerî eğitim modellerinin yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrılar arttı.

Savunma Bakanlığı farklı seçenekleri değerlendiriyor

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesini kişisel olarak desteklediğini açıkladı. Ancak bu görüşün hükümetin kesinleşmiş politikası olmadığı belirtildi.

Emekli general Roman Polko ise zorunlu askerlik yerine gönüllü askerî eğitim programlarının geliştirilmesini savunuyor. Polko'ya göre öncelik, eğitim altyapısının güçlendirilmesi, eğitmen kapasitesinin artırılması ve katılımcılara uygulanabilir bir program sunulması olmalı. Bu değerlendirmeler, Polonya'da savunma kapasitesinin hangi modelle genişletileceğine ilişkin görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor.

Gönüllü askerî eğitim seçeneği de masada

Polonya hükümeti, zorunlu hizmeti yeniden başlatmak yerine gönüllü askerî eğitim programlarıyla daha geniş bir yedek personel havuzu oluşturmayı da hedefliyor. Başbakan Donald Tusk, 2025 yılında yaptığı açıklamada, gönüllü askerî eğitim programının kapsamının genişletilmesini ve 2027 yılına kadar yılda 100 bin kişinin eğitim alabilecek kapasiteye ulaşılmasını hedeflediklerini duyurmuştu. Bu yaklaşım, profesyonel ordunun yanı sıra olası krizlerde görev alabilecek eğitimli bir rezerv oluşturulmasına dayanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı güvenlik tartışmalarını etkiliyor

Polonya'nın savunma politikalarına ilişkin tartışmalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve ülkenin doğu sınırındaki güvenlik koşulları önemli yer tutuyor. Varşova yönetimi, savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atarken askerî personel, yedek kuvvetler ve sivil savunma hazırlıklarına da ağırlık veriyor. Bununla birlikte zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilip getirilmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Tartışmalar, zorunlu hizmetin yanı sıra gönüllü eğitim ve profesyonel ordu modelleri etrafında devam ediyor.