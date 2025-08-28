Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü: İşte o anlar...
Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16'nın bu akşam Radom Hava Gösterisi için yapılan eğitim sırasında düştüğü bildirildi.
Polonya’nın Radom kentinde düzenlenen Air Show 2025’te Tiger Demo Team’in antrenmanı sırasında bir F-16 uçağı düştü.
Olayın tanıklarından gazeteci Dawid Owczarek, kazayı “F-16, pistin üzerinde ani bir dalış yaptı ve tekrar yükselemeyerek yere çarptı. Uçak hemen alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.” ifadeleriyle anlattı.
İlk gelen bilgilere göre, pilot kazada hayatını kaybetti. Tanık olan gazeteci, pilotun uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmaya çalıştığını görmediğini belirtti.
Kazada, pistin de büyük ölçüde hasar gördüğü bildirildi.
Tiger Demo Team, Polonya Hava Kuvvetleri’nin resmi gösteri ekibi olarak Poznań-Krzesiny askeri hava üssünde bulunuyor.