Polonya'da gece saatlerinde alkol satış yasağı

Polonya'nın merkezinde yer alan Lodz kenti, ülkede gece saatlerinde alkol satışını kısıtlayan şehirler listesine katıldı. Ülkede başkent Varşova'da gece saatlerinde alkol satışını yasaklamak amacıyla geçtiğimiz ay pilot uygulama başlatılmıştı.

Polonya'nın Lodz kentinde gece saatlerinde alkol satışı yasaklandı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Lodz'un kent merkezinin de aralarında bulunduğu yedi semtinde 17 Ekim'den itibaren 22:00 ila 06:00 saatlerinde dükkan ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yasaklanacak.

Bu adım, Krakow, Wroclaw, Poznan ve Gdansk gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu Polonya genelinde 180 belediyede benzer yasakların getirilmesinin ardından atıldı.

Yasağın gerekçeleri arasında kamu güvenliği ve düzeninin artırılması, çevre temizliğinin iyileştirilmesi ve gürültü seviyesinin düşürülmesi yer alıyor.

Varşova'da pilot uygulama başlamıştı

Bu arada bar ve restoranlar bu yasaktan etkilenmeyecek.

Yasağa uymayan işletmeler 30 bin zlotiye (7 bin euro civarında) kadar para cezası ve içki satış lisansının iptaline maruz kalabilecek.

Öte yandan, Polonya'nın başkenti Varşova'da da gece saatlerinde alkol satışını yasaklamak amacıyla geçen ay bir pilot uygulama başlatılmıştı.

