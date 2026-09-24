Polonya'da manastırda kanlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Polonya'nın Podkarpackie bölgesinde bulunan Jaroslaw kentindeki Benedikten Manastırı'nda sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 09.30 sıralarında bir Ukrayna vatandaşının bir kişiye bıçakla saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre saldırıda 4 erkek ve 1 kadın bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralıların tamamı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti. İki yaralının ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüpheli olay yerinde yakalandı

Polis ekipleri, 31 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Jaroslaw İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Dlugosz, yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin saldırının nasıl gerçekleştiğini ve olayın tüm koşullarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.