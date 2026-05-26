Polonya'da yolcu treni kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polonya'da yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 yolcunun hafif yaralandı.
Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısındaki Rogozno kentinden Poznan şehrine giden yolcu treni, bariyersiz geçitte bir kamyonla çarpıştı.
İtfaiye sözcüsü Marcin Halasz, çarpışmanın ardından kamyonun alev aldığını ve trenin raydan çıktığını söyledi.
Halasz, kamyon sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve 17 yolcunun hafif yaralandığını bildirdi.