Polonya'dan kömür kullanımı kararı

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, düzenlediği basın toplantısında, Polonya enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektrik üretiminde hala büyük ölçüde kömüre bağımlı olduklarını ifade eden Moskwa, Polonya'nın kömür yakıtlı enerji üretimini, nükleer enerji ile değiştirene kadar sonlandıramayacağının altını çizdi.

Moskwa, "Sistemimizi bunun için hazırlıyoruz. Mevcut kömürle çalışan santrallerimizin teknolojik ve ekonomik incelemesini tamamladık. Modernizasyon konusunu da inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

2040'da yenilenebilir ve nükleer enerjinin Polonya'nın enerji sepetinin yüzde 73'ünü oluşturmasını hedeflediklerini belirten Moskwa, "Etkili bir enerji geçişi için enerji iletim ve dağıtım ağlarının geliştirilmesi gerekiyor. Polonya'da ilk nükleer santrali 2033'te açmak istiyoruz." diye konuştu.

Polonya hükümeti, Kasım 2022'de "Nükleer Enerji Programı" kapsamındaki ilk santralin teknolojisinin Westinghouse tarafından sağlanmasına karar vermişti.

İlk nükleer santralin inşasına 2026'da başlanması planlanıyor.

Polonya hükümetinin enerji stratejisi kapsamında ülkede toplam kapasitesi 6 ila 9 gigavat olacak 6 nükleer güç ünitesi inşa edilecek.