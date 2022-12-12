Polonya'dan Rusya sınırına elektronik bariyer

Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer örmeye karar veren Polonya, bariyer için 373 milyon zloti harcayacak.

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) bariyer inşaatı için Polonyalı TELBUD firmasıyla sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Elektronik bariyer sisteminin, çeşitli fiziksel özelliklerini algılayan sensörler sayesinde kapsamlı bir durum resmi sağlayacağını, arazi ve hava koşullarından bağımsız olarak sürekli bir şekilde bilgi aktaracağını ifade eden Sınır Koruma Birimi, bariyer inşaatına Mart ayında başlanacağını bildirdi.

Polonya, geçen kasım ayı başında Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Kaliningrad'a uçak seferlerinin başlaması nedeniyle düzensiz göçmen akınını önlemek için Kaliningrad sınırına 2 buçuk metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde 3 sıra jiletli telden oluşacak tel örgü inşa etmeye karar vermişti. Polonya, geçen yıl da Belarus üzerinden Polonya'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine Belarus ile olan 186 kilometrelik sınırına çelik duvar örmüştü.