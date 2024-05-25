Polonyalı Bakan Kosiniak-Kamysz: İHA ordusu kuruyoruz

Polonya’dan sınır güvenliğini güçlendirmek üzere adım geldi. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. Malopolska Bölgesel Savunma Tugayı yemin töreninde yaptığı konuşmada, ’Doğu Kalkanı’ planı kapsamında ülkenin doğu sınırının güçlendirilmesine ilişkin bilgi verdi.

Bunun Polonya’nın doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik tarihteki en büyük operasyon olacağını ve savunma sistemleri ile modern ekipmanların kullanılacağını belirten Kosiniak-Kamysz, ’İnsansız hava aracı (İHA) orduları kuruyoruz. İnsansız hava araçları hava, kara, deniz ve denizaltı birimleri olmak üzere silahlı kuvvetlerin her kolunda olacak’ dedi.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’dan ’Baltık Hattı’

Hiçbir sınırda 1945’ten bu yana bu tür savunma sistemlerinin olmadığını vurgulayan Kosiniak-Kamysz, doğu sınırının güçlendirilmesi kapsamında Litvanya, Letonya ve Estonya ile birlikte ’Baltık Hattı’ oluşturacaklarını söyledi. Hibrit saldırılarla mücadeleye değinen Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, siber saldırılar dahil olmak üzere Polonya devletine karşı yürütülen sabotaj eylemleriyle mücadele için 2 milyar zloti (yaklaşık 500 milyon Euro) tahsis ettiklerini bildirdi.