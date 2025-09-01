  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Takip Et

Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı

Katowice'ta şehrinde düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Polonya-İsrail müsabakası öncesi Polonyalı taraftarlar İsrail'in marşını yuhaladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Fotoğraf: İHA
Takip Et

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) Polonya-İsrail maçı öncesinde Polonyalı taraftarlar tarafından İsrail'in marşı yuhalandı.

Polonya'nın Katowice şehrindeki maç öncesi seremonide ev sahibi Polonyalı taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail milli marşını yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak takımlarına destek verdi.

Protestolar düzenlendi

Maçın oynandığı Spodek Spor Salonu'nda bazı taraftarlar Filistin bayrakları açarken salon dışında da İsrail'in Gazze'deki saldırıları dolayısıyla protestolar düzenlendi.

Eylemiler, "Gerçek terörist İsrail devletidir" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemlerde taşınan dövizlerde, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına son vermesi" ve uluslararası toplumun İsrail'i izole etmesi yönünde çağrılar yer aldı.

Karşılaşma 66-64'lük skorla Polonya'nın galibiyetiyle sona erdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yokCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yokGündem
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildiTrump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildiDünya
Dünya
Kremlin'den açıklama: Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi