Polonya'nın ardından 2. ihlal! 'Rusya’ya ait dron Romanya hava sahasına girdi'

Rusya geçtiğimiz günler Polonya hava sahasını ihlalinin ardından bu kez Romanya hava sahasını ihlali ile gündemde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu’na ait bir dronun Romanya hava sahasına girdiğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, söz konusu dronun, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü hava sahasında yaklaşık 50 dakika boyunca kaldığını açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı, mevcut bilgilere göre dronun Romanya sınırlarından 10 kilometre kadar içeriye girdiğini ifade etti. Zelenskiy, bu durumun ne bir tesadüf ne de bir hata olamayacağını dile getirdi.

Zelenskiy’den önlem ve yaptırım çağrısı

Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu ordusunun dronlarının güzergâhlarını ve uçuş sürelerini bildiğini belirtti. Söz konusu araçların rotalarının her zaman hesaplandığını vurgulayan Zelenskiy, bu tür ihlâlleri önlemek amacıyla önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini ve yaptırımların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

