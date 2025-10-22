'Porsche' ile öldürdü 'Christian Louboutin' ile savunma yaptı!

Amerika'da Porsche marka otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan Teksaslı zengin kadın, lüks ayakkabısı Christian Louboutin'in viraja girerken gaz pedalına takıldığını bu nedenle duramadığını savundu.

Zengin Teksaslı ev kadını 34 yaşındaki Kristina Chambers, Houston'da bir Voodoo Donut dükkanından çıkan 33 yaşındaki Joseph McMullin'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden oldu.

Nisan 2023'teki kazayla ilgili adam öldürmek suçundan yargılanan Kristina Chambers, bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

Houston Chronicle'da yer alan habere göre savcılar Chambers'ın o gece arkadaşlarıyla bar bar dolaştığını, yasal alkol sınırının dört kat üzerinde alkol aldığını ve arabasında ve çantasında küçük paketler halinde kokain taşıdığını iddia etti.

Ancak kadının avukatı Mark Thiessen, topuklu lüks ayakkabı Christian Louboutin'in ölümcül kazaya neden olduğunu savundu.

Avukat Thiessen, müvekkilinin pahalı Christian Louboutin topuklu ayakkabılarının, "Houston'ın en tehlikeli virajlarından birinde" giderken Porsche 911 Carrera'sının gaz pedalına takıldığını ileri sürdü.

Ancak savcı Andrew Figliuzzi, bu iddiayı reddetti ve Chambers'ın ölümcül kaza sırasında Porsche otomobiliyle arkadaşlarına gösteriş yaptığına inandığını söyledi.

Ayrıca Chambers'ın kazadan yaklaşık bir saat sonra kanındaki alkol oranı yasal sınırın yaklaşık dört katı olan 301 olarak tespit edildiği bildiridi.

Ortak hesaplarından nakit çekerek arabayı aldı

Davada ayrıca, Chambers'ın kefaletle serbest bırakılmasından birkaç gün sonra boşanma davası açan eski ortağı hedge fon yöneticisi Xuan Si'nin, ölümcül kazadan sadece birkaç ay önce lüks spor arabayı satın almakla suçlandığı belirtiliyor.

Ancak Si, eski eşine spor araba aldığı iddiasını reddederek, eski eşinin arabayı ortak hesaplarından nakit para kullanarak satın aldığını ileri sürdü.

Si ayrıca eşinin alkol sorunu olduğunu reddetti ve eşinin uyuşturucu kullandığını veya sarhoş araç kullandığını hiç görmediğini söyledi.

1 milyon dolar tazminat istediler

Kaza sonrasında olay yerine yardıma giden Slick Willie bilardo salonunun genel müdürü Alfredo Ponce ise kazanın gördüğü en kötü kazalardan biri olduğunu ifade ederek, içindekilere yardım etmek için spor arabaya ulaştığında, arabanın alkol koktuğunu hatırladığını söyledi.

Bu arada McMullin'in anne ve babasının Chambers'a karşı Haziran 2023'te açtığı haksız ölüm davası hâlâ sonuçlanmadı. McMullin'in anne ve babası, oğullarının ölümü nedeniyle 1 milyon doların üzerinde tazminat talep ediyor.