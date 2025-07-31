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Portekiz Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!

Fransa, Malta, İngiltere ve Kanada'nın ardından Portekiz de Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkeler arasına girdi.

Haber Merkezi
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Portekiz Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!
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Portekiz, eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Bu açıklama Fransa, Malta, İngiltere ve Kanada'nın duyurularının ardından geldi. 

Portekiz'in Filistin devletini BM'de tanıyacak

Başbakan Luis Montenegro'nun ofisinden yapılan açıklamada, BM konferansında "mevcut devletler tarafından sunulan ve büyük ölçüde onaylanan" koşulların yerine getirilmesi durumunda Portekiz'in Filistin devletini eylül ayı başlarında, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulunda" tanıyabileceği bildirildi.

Kanada'dan açıklama gelmişti

Son açıklamayı yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtmişti.

Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80'inci Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti" ifadelerini kullanmıştı.

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