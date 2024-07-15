Portekiz yeni madeni parayı kullanmaya başlıyor: 'Ulysses' temalı

Nominal değeri 5 Euro olan bu madeni para yalnızca Portekiz'de geçerli olacak ve kredi kurumları, Banco de Portugal vezneleri ve Ulusal Basımevi mağazaları aracılığıyla halka sunulacak.

Portekiz, başkenti Lizbon ile olan bağlantıları nedeniyle kurgusal figür Ulysses'e saygı duruşunda bulunuyor.

Yunanca Odysseus adıyla da bilinen efsanevi kahraman, en çok M.Ö. 7. veya 8. yüzyılda yazılmış destansı bir şiir olan Homeros'un "Odysseia" eserindeki başrolüyle tanınır. Ayrıca "İlyada" ve diğer birçok şiir ve oyunda da yer alır.

Aynı zamanda Ulysses ismi, İrlandalı yazar James Joyce'un aynı adlı modernist eseriyle de bilinir.

Ulysses kimdir?

Tarihçiler, İthaka'nın efsanevi kralı Ulysses'in varlığına dair somut kanıtlar bulamamışlardır. Bununla birlikte, bazı hikaye anlatıcıları, Lizbon şehrinin, Truva Savaşı'ndan dönüş yolunda mola verdiği yere kadar Ulysses tarafından kurulduğunu iddia etmişlerdir.

Yeni madeni paranın ön yüzünde Ulysses, bir gemi direğine bağlı olarak tasvir edilmiştir. Resim, "Odysseia"'dan bir sahneyi göstermektedir; kahraman, yelken mürettebatından kendisini direğe bağlamalarını istemektedir. Böylelikle sirenlerin etkileyici seslerinden etkilenmeyecektir.

Sirenler, Yunan mitolojisinde genellikle kadın formunda tasvir edilirler ve büyüleyici sesleri ile denizcileri ve gemileri cezbetmeye çalışırlar. Sirenlerin şarkıları o kadar büyüleyici ve etkilidir ki, duyanları kendilerine çeker.

Madeni paranın dış çemberinde yer alan yedi siren, kuşa benzeyen vücutları, kanatları ve pençeleriyle tasvir edilmiştir. Bu figürler, Portekiz arması yanında yer alan Yunan kahramana doğru uzanmaktadır.

Madeni paranın arka yüzünde ise Ulysses, ok ve yayla silahlanmış olarak görülmektedir. Kahraman, Lizbon'un yedi tepesine gönderme yaparak, gövdesiyle yedi kıvrım oluşturan bir yılan tarafından çevrelenmiştir.

Homeros'un destanında yer almasa da bu sahne Lizbon'un eski adı olan Ophiussa'yı temsil eder.

Efsaneye göre kraliçe Ulysses'e aşıktır.

Ulysses'in krallığı terk etmeye çalıştığı sırada, kraliçenin Ulysses'i denize kadar kovaladığı ve bu yüzden kollarının yılanlara dönüştüğü söylenir. Yine geleneksel inanışa göre bu yılanlar Lizbon'un tepelerini oluşturmuştur.