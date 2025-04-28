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Portekiz'iin ulusal elektrik şirketi REN: Tam normalleşme bir haftayı bulabilir

Avrupa'da elektrik kaosu pek çok ülkeyi vurdu. Aralarında İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN'den açıklama geldi. Şirket tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Portekiz'iin ulusal elektrik şirketi REN: Tam normalleşme bir haftayı bulabilir
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Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz'de, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.

REN tarafından ülkeyi etkileyen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.

İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandı

Açıklamada, İspanya ve Portekiz'i geniş çapta etkileyen elektrik kesintisinin sebebinin İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandığı savunuldu.

"Tam normalleşme bir haftayı bulabilir"

Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Portekiz'de tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği tahmini yer aldı.

Metrolar boşaltıldı, ameliyatlar ertelendi

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri nedeniyle kaos yaşanıyor. İki ülkede aynı anda başlayan kesintiler, siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Metrolar boşaltılırken trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yollarda kargaşa yaşandı. Hastaneler, ameliyatları erteledi.

İspanya Red Electrica, yaptığı açıklamada, tarihte hiç böyle bir kesinti yaşanmadığını belirtti.

Şirket, elektriğin yeniden verilmesinin faktörlere bağlı olacağını ancak simülasyonların bunun 6 ile 10 saat süre alacağını belirtti.

Açıklamada, "Olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapamayız" denildi.

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