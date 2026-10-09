Portekizli enerji devi Galp konut müşteri portföyünü elden çıkarmayı değerlendiriyor

Portekizli enerji şirketi Galp Energia, konut müşterilerine yönelik faaliyetlerini elden çıkarma seçeneğini değerlendiriyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre incelenen portföy, İber Yarımadası genelinde yaklaşık 430 bin müşteriyi kapsıyor. Şirket, söz konusu müşterilere doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve elektrik tedarik ediyor. Olası satışın kapsamı ve koşulları üzerinde değerlendirmelerin sürdüğü, ancak sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtiliyor.

Şirketin yeniden yapılanma planı sürüyor

Galp’in portföy satışını değerlendirmesi, şirketin faaliyet yapısını yeniden düzenlemeye yönelik adımlar attığı bir döneme denk geliyor. Şirket, rafineri faaliyetlerini ve akaryakıt istasyonlarını İspanyol enerji şirketi Moeve ile bir araya getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Galp ayrıca yenilenebilir enerji varlıkları için de stratejik seçenekleri değerlendiriyor. Bu süreçlerin, şirketin farklı faaliyet alanlarını yeniden şekillendirmesine ve önceliklerini belirlemesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Gelirlerde konut faaliyetlerinin payı yüzde 9

Galp’in faaliyetleri arasında petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, rafinaj, akaryakıt dağıtımı ve enerji tedariki bulunuyor. Şirketin konut müşterilerini de içeren ticari bölümü, toplam kârının yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyor. Petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri ise şirketin kârının yüzde 60’ından fazlasını sağlıyor. Konut müşteri portföyünün olası satışı, Galp’in faaliyetlerini yeniden yapılandırma sürecindeki seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak şirketin satış konusunda nihai karar verip vermeyeceği henüz belli değil.