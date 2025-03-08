Prefabrik evler, Lübnan'da yeniden yerleşimin sembolü niteliğinde!

İsrail'in ekim ayında işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde Mercayun ilçesine bağlı sınır beldesi Kefr Killa, yoğun topçu saldırısının yanı sıra İsrail ordusunun işgali sırasında sistematik bir yıkıma sahne oldu.

Kefr Killa'daki evlerin yaklaşık yüzde 95'i yıkılıp kalanı kundaklanırken, zeytin ağaçları sökülerek tarım arazileri tahrip edildi ve altyapı büyük ölçüde kullanılamaz hale getirildi.

İsrail işgali sırasında yerinden edilen ve yaşadıkları topraklara yeniden dönme mücadelesi veren Kefr Killa halkı ise hızlı ve pratik çözüm olarak prefabrik evler kuruyor.

Kefr Killa sakinleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, bölgenin yeniden inşa edilmesi ve uzun vadede istikrar sağlanması için Lübnan hükümetinin ve uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Yıkıntılar üzerine prefabrik evler kuruluyor

Bölgede prefabrik evler kuran şirketin sahibi Ali İbrahim Hamud, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Bölgedeki ilk evi kurmaya başladık. 12 ev daha kurulması için sipariş aldık." diyen Hamud, evleri ahşap ve çelik malzemeden yaptıklarını belirterek, evin içerisinde yatak odaları, banyo ve açık mutfak bulunduğunu, bir evin fiyatının 2 bin 800 ila 6 bin dolar arasında değiştiğini belirtti.

Müşterinin talebine göre prefabrik evlerin Lübnan'da üretildiğini ifade eden Hamud, evi en geç iki gün içinde hazır hale getirdiklerini aktardı.

Kefr Killa'da büyük bir bölge hala İsrail işgali altında

İsrail ordusunun sürekli gözetiminde olan Kefr Killa beldesinde, büyük bir bölgenin halen işgal altında olduğunu aktaran Hamud, kasabanın ana ulaşım yolunun kapalı olduğunu kaydetti.

Bölge sakinlerinin İsrail'in işgaline, sıklıkla görülen saldırılarına ve yıkıma rağmen yine de evlerini kontrol etmek için geldiğini ve topraklarına dönmek istediğini dile getiren Hamud, Kefr Killa sakinlerinin yaklaşık dörtte birinin İsrail'in işgali ve saldırı tehdidi sebebiyle evlerinin bulunduğu bölgeye ulaşamadığını söyledi.

"Saldırılarda evlerin yaklaşık yüzde 95'inin tamamen yıkıldı"

Beldenin kanaat önderi Abbas Fadlallah ise Kefr Killa'nın İsrail işgalinin Lübnan'da en çok etkilediği sınır bölgelerinden birisi olduğunu, saldırılarda evlerin yaklaşık yüzde 95'inin tamamen yıkıldığını ve kalan yüzde 5'in ise yaşanmaz hale getirildiğini belirtti.

Belde sakinlerinden birine ait şirketin yeniden inşa kapsamında molozları kaldırmaya başladığını belirten Fadlallah, prefabrik evlerin de bölgede kurulmaya başladığını kaydetti.

"Hayırsever ülkelerden ve Lübnan devletinden maddi yardım gelmesini bekliyoruz"

Fadlallah, "Hayırsever ülkelerden ve Lübnan devletinden maddi yardım gelmesini bekliyoruz. Bölge sakinlerinin zarar gören beldelerine geri dönmesi ve topraklarına yeniden yerleşmelerine yardımcı olmaları konusunda onlara güveniyoruz." dedi.

Kefr Killa'da altyapı tamamlandıktan sonra yeniden eskisi gibi evlerde oturmayı ümit ettiklerini dile getiren Fadlallah, bu durumun 10 yıl sürme ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı.

Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı.