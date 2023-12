Prens Harry, Daily Mail'e açtığı iftira davasını kaybetti

Prens Harry'nin The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davası Londra'da görüldü. Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açmıştı.

Yüksek Mahkeme, davanın aleyhinde sonuçlanması üzerine Sussex Dükü'nün, The Mail on Sunday (TMOS) tarafından yapılan yasal masrafları ödemesine karar verdi.

Mahkeme yargıcı, eğer iki taraf belli bir miktar üzerinde anlaşamazsa yasal masrafların değerinin belirlenmesi gerektiğini söyledi, ancak Harry'nin bu yıl bitmeden 48 bin 447 sterlin ödemesi gerektiği kararına vardı.

39 yaşındaki Prens Harry, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra İçişleri Bakanlığı, İngiliz vergi mükellefleri tarafından finanse edilen polis korumasının düzeyini düşürme kararı almıştı. The Mail on Sunday gazetesinde, Harry'nin Bakanlık ile arasındaki anlaşmazlığı, "tersine çevirmeye" çalıştığını ve bunun için yasal mücadele başlattığını iddia eden bir makale yayımlanmıştı.

NTV'nin aktardığına göre gazete, haberi Harry için çalışan halkla ilişkiler danışmanlarına dayandırmıştı. Prens Harry de gazeteye iftira davası açmıştı.

Geçen hafta Yüksek Mahkeme'de Prens Harry'nin güvenlik sayısının düşürülmesi kararının "yasadışı ve adil olmadığı" yönündeki iddiasıyla ilgili ayrı bir duruşma yapıldı. Bu davayla ilgili kararın daha sonraki bir tarihte verilmesi bekleniyor.