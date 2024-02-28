Prens Harry, İngiltere hükümetine açtığı davayı kaybetti

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, İçişleri Bakanlığı'nın İngiltere'de olduğu zamanlarda kendisine sağlanan polis korumasını çekme kararına karşı açtığı davayı kaybetti. Başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme, İngiltere hükümetine açılan davada, bakanlığın kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Prens Harry'nin sözcüsü, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kral 3'üncü Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, eşiyle birlikte kraliyet görevlerinden feragat edip ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşınmadan önce diğer üst düzey kraliyet ailesi üyeleri gibi masrafı tamamen kamu kaynaklarından karşılanan güvenlik korumasından yararlanıyordu. İçişleri Bakanlığı, Şubat 2020'de, Prens Harry'ye İngiltere'de bulunduğu zamanlarda otomatik olarak kişisel polis koruması sağlanmasını durdurma kararı aldı.

'Müvekkilimiz adaletsiz muameleye maruz bırakıldı '

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı hakkında hukuki inceleme başlatılmasının ardından, Prens Harry'nin avukatları aralık ayında görülen duruşmada, söz konusu kararın müvekkillerini yasadışı, adaletsiz ve mazeretsiz bir muameleye maruz bıraktığını savundu. İngiltere hükümetinin hukuk ekibi ise Kraliyet ve Kamuya Mâl Olmuş Kişilerin Korunmasından Sorumlu İdari Komite'nin (RAVEC) Prens Harry'nin koruma almamasına karar vermediğini, fakat aynı temelde almamasına hükmettiğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme de bu doğrultuda görüş bildirerek bakanlığın aldığı kararda herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığına hükmetti. Mahkemenin 28 Şubat Çarşamba günü aldığı bu karar, Prens Harry aleyhine İngiltere'deki güvenliği konusunda verilen ikinci karar oldu. Yüksek Mahkeme, daha önce de Harry'nin kendi polis koruması için kendisinin ödeme yapması talebini reddeden hükümete açtığı davada benzer bir karar almıştı.