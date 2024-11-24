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Prens Harry'nin övdüğü çayı içen İngiliz kadın hayatını kaybetti

Bolivya'daki detoks merkezinde Prens Harry'nin övdüğü psikedelik (saykodelik) uyuşturucu katkılı Ayahuasca çayını içen İngiliz anne hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Prens Harry'nin övdüğü çayı içen İngiliz kadın hayatını kaybetti
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Maureen Rainford adlı kadın detoks merkezinde fenalaştı. Kızına, çayı içtikten sonra bayıldığı söylendi.

Söz konusu çayın daha önce Prens Harry'nin Bolivya'da içtiği ve övdüğü bir çay olması tepkilere neden oldu.

 

The Sun'ın haberine göre, İngiltere'de yasadışı A sınıfı bir uyuşturucu sayılan Ayahuasca katkılı çayı Prens Harry, annesinin ölümünden sonra kullanmıştı.

“Doğru insanlarla ayahuasca aldıktan sonra aniden fark ettim ki - vay canına! - mesele ağlamak değil.” diyen Prens Harry ilacın annesinin 1997'deki ölümüyle başa çıkmasına yardımcı olduğunu iddia ettiği için eleştirilmişti.

Bu uyuşturucu sebebiyle ölen sosyal hizmet görevlisi Maureen'in ailesi, Maureen'in zinde ve sağlıklı olduğunu ve ziyaret ettiği Amazon komününün kontrollü diyetlerle bir sağlık ve detoks inzivası olarak faturalandırıldığını söyledi.

800 sterlinlik rezervasyon...

Essex, Romford'da yaşayan 54 yaşındaki üç çocuk annesi Maureen, geçen ay Ayahuasca çayı ve San Pedro Pisatahua İnziva Yeri'nde on günlük konaklama için 800 sterlinlik rezervasyon yaptırmıştı.

Prens Harry gibi başka ünlü isimler tarafından da övülen uyuşturucu çayın bir annenin hayatına mal olması tepkilere sebep arttırdı.

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