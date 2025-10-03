Prens William'dan şimdiye kadarki en açık sözlü röportaj: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William, Apple TV+'da yayımlanan The Reluctant Traveller (Gönülsüz Seyyah) programı için Windsor'da aktör Eugene Levy ile konuştu.

Oyuncu, yaptığı açıklayıcı sohbette Prens William'a gelecekteki kral rolüyle ilgili bir soru sordu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Prens buna, "Değişimin gündemimde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diyerek yanıt verdi ve şöyle devam etti:

"İyiye yönelik bir değişim. Ben bunu benimsiyorum, bu değişimden keyif alıyorum. Bundan korkmuyorum, beni heyecanlandıran şey bu; biraz olsun değişim yaratabilme fikri. Aşırı radikal değil, ama olması gerektiğini düşündüğüm değişimler."

Prens William geleneğin önemini vurguladı ancak monarşinin güncelliğini korumak için soru sormaktan çekinmediğini söyledi.

"Geleneklere bakıp, bugün hâlâ amacına uygun mu? Hâlâ doğru olanı mı yapıyoruz? Hâlâ yapabileceğimiz en büyük etkiyi yaratıyor muyuz diye düşündüğünüz anlar vardır. Asıl söylemek istediğim şey, sorgulamayı sevdiğim."

"Aile ile ilgili konular benim için çok yorucu"

Röportajda William, hem babası Kral Charles’ın hem de eşi Prenses Kate’in kanserle mücadele ettiği dönemde yaşadığı duyguları da paylaştı:

“Aileyle ilgili konular beni çok altından kalkamaz hissettiriyor. Endişe ya da stres... Özellikle aile ilgili konular beni gerçekten çok ağır şekilde etkiliyor.”

Çocuklarının bu süreci nasıl atlattığını da anlatan Prens, “Onlara ihtiyaç duydukları güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Açık bir aileyiz, bizi rahatsız eden şeyleri konuşuyoruz ama bu konuşmaların yan etkilerini asla tam bilemezsiniz. O yüzden birbirimizin yanında olmak ve çocuklara her şeyin yolunda olduğunu hissettirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Harry ile benim yaşadıklarımız tekrar etsin istemem"

Röportajda Prens Harry ile ilişkiler doğrudan gündeme gelmedi. Ancak William, çocukluk yıllarında yaşadıkları yoğun medya baskısına değinerek, “Harry ve benim büyüdüğümüz dönemdeki bazı uygulamalara geri dönmeyi istemem. Bunun olmaması için elimden geleni yapacağım” dedi.