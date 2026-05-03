Prens William'ın milyonlarca sterlinlik gelir vergisi faturası ortaya çıktı

Prens William’ın yıllık yaklaşık 7 milyon sterline kadar vergi ödediği ortaya çıktı. Bu durum, geleceğin İngiltere Kralı’nı ülkedeki vergi mükelleflerinin en üst yüzde 0,2’lik dilimine yerleştiriyor.

Galler Prensi, geçmişte vergi ödemelerine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmemişti. Ancak en yüksek gelir vergisi oranı olan %45 seviyesinden vergilendirildiği biliniyor.

William'ın gelirinin büyük çoğunluğu, yaklaşık 1,1 milyar sterlin değerindeki özel bir mülk olan Cornwall Dükalığı'ndaki kiralardan geliyor ve bu da yılda 20 milyon sterlinden fazla gelir sağlıyor.

Cornwall gelirleri ve Kraliyet’in vergi beyanları gündemde

Cornwall; Ulusal Sağlık Servisi, silahlı kuvvetler ve okullar gibi kamu kurumlarından arazi kullanımı karşılığında milyonlarca sterlin gelir elde ediyor. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından, İngiltere'de vergi şeffaflığı konusundaki sorular yoğunlaştı.

Kral Charles, henüz prensken, son yılı olan 2021-2022'de dükalık gelirlerinden gönüllü olarak 5,9 milyon sterlin gelir vergisi ödediğini açıklamıştı. Ancak o zamandan beri ne o ne de oğlu William vergi düzenlemelerini kamuoyuna açıkladı.

Prens William, Cornwall Dükalığı'nın yönetimini üstlendiği ilk mali yıl olan 2023-24'te 23,6 milyon sterlin gelir elde etmişti.

Prens William’ın vergi geliri ve Kraliyet vergi ayrıcalığı tartışması

Sunday Times'a göre, bu miktarın yaklaşık 13,5 milyon sterlininin vergilendirilebilir olduğu ve William'ın toplam gelir vergisi faturasının 5 milyon ila 7 milyon sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kraliçe Elizabeth ile hazine arasında 2013 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca, hükümdar yasal olarak gelir vergisi, sermaye kazanç vergisi veya miras vergisi ödemekle yükümlü değil. William ayrıca, düklükten aldığı paralar üzerinden yasal olarak gelir vergisi ödeme yükümlülüğüne de sahip değil.