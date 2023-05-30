Prens William'ın üniversitede sahte isim kullandığı ortaya çıktı

Galler Prensi, Britanya tahtının nihai varisi olarak öne çıkan statüsü nedeniyle neredeyse tüm hayatını kamuoyunun gözü önünde geçirdi.

Kraliyet ailesi içinde böylesine önemli bir konuma sahip olan Prens William, dünyanın en tanınmış insanlarından biri.

Geleceğin kralının üniversite yıllarında gözlerden uzak kalabilmek için bir zamanlar sahte isim kullandığı bildirildi.

William, 2001'de İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'ne Sanat Tarihi öğrencisi olarak girdi. Daha sonra ana dalını coğrafyaya çevirdi.

Oradayken medya, Buckingham Sarayı'yla genç prensi rahat bırakmaları üzerine anlaşma yaptı, böylece prens çalışmalarına rahatsız edilmeden devam edebilecekti. Bir mezuna göre, öğrenciler kraliyet mensubuyla ilgili hikayeler sızdırmamaları, aksi takdirde uzaklaştırma cezası alabilecekleri konusunda uyarıldı.

The Mirror'a göre, William tanınmamak için fazladan özen gösterdi ve sahte isim kullanmayı seçti: Steve.

Bu takma ismin sınıf arkadaşları ve hatta belki de 10 yıl sonra William'la evlenecek olan Kate Middleton tarafından da kullanıldığı bildirildi.

William, Kate'le üniversiteye başladığı yıl, onu bir yardım defilesi için podyumda yürürken gördükten sonra tanışmıştı. Kate de St Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi öğrencisiydi.