Prenses Diana'nın ikonik “intikam elbisesi” açık artırmaya çıkıyor

Charles’ın itirafından saatler sonra giydi

Tasarımcı Christina Stambolian imzalı özel yapım siyah ipek gece elbisesi, Diana’nın 1994 yılında Londra’daki Serpentine Gallery’de düzenlenen Vanity Fair partisindeki görünümüyle tarihe geçti.

Diana’nın etkinliğe dramatik şekilde gelişi, dönemin en çok konuşulan moda anlarından biri olurken, medya tarafından elbiseye “intikam elbisesi” adı verildi.

300 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor

Müzayede evi Sotheby’s, Diana’nın ikonik elbisesinin 9 Aralık’ta gerçekleştirilecek açık artırmada 300 bin dolara (220 bin sterlin) kadar alıcı bulabileceğini tahmin ediyor.

Elbisenin, Prenses Diana’nın 1997 yılında hayır kurumlarına bağış toplamak amacıyla kıyafetlerini satışa çıkarmasından bu yana ilk kez açık artırmada sunulacağı belirtildi.

Diana’nın en unutulmaz görünümlerinden biri

Yıllar geçmesine rağmen Diana’nın siyah elbiseyle yaptığı bu gösterişli çıkış, hem İngiliz kraliyet tarihinin hem de popüler kültürün en ikonik anları arasında gösterilmeye devam ediyor. Elbise, Diana’nın moda dünyasındaki güçlü etkisinin de simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.