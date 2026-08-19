Prenses Diana’yı kardeşi anlatacak: Gerçeği kendi gözümden yazmak istedim

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Prenses Diana’nın kardeşi Earl Spencer, ablasının hayatını kendi bakış açısından anlatacağı yeni bir kitap yayımlayacak.

Swan Song: Diana, My Sister adlı kitabın gelecek ay İngiltere’de okurla buluşması bekleniyor. Kitap, Diana’nın 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin 30’uncu yıldönümüne yaklaşılırken yayımlanacak.

Spencer, kitabı neden yazdığına ilişkin açıklamasında, “Diana adına konuşmak ve bunu açıkça olumlu bir şekilde yapmak istiyorum” dedi.

Charles Spencer @cspencer1508 will tell the story of Diana, Princess of Wales, in a memoir, Swang Song: Diana, My Sister, on Diana’s early life, marriage and death, published next month. “As with my eulogy, I want to speak on Diana’s behalf and do so in an openly positive way.” pic.twitter.com/NsWtulI2FN — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) August 18, 2026

Kardeşinin gerçekten nasıl biri olduğunun anlaşılmasını istediğini belirten Spencer, Diana’yı şöyle anlattı:

“Eşi benzeri olmayan, dinamik bir karakterdi; sevgi, karizma ve kendinden şüpheyle doluydu. Hayata sonuna kadar sarıldı ve sahneden çok genç yaşta ayrılmasına rağmen dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirdi.”

“Kendi düşüncelerimi bir kez ve son kez yazmak istedim”

Kral III. Charles’ın ilk eşi, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry’nin annesi Prenses Diana, 36 yaşında Fransa’nın başkenti Paris’teki bir alt geçitte geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Diana öldüğünde oğulları Prens William 15, Prens Harry ise 12 yaşındaydı.

Spencer, kitabın duyurusu için yayımlanan açıklamada, Diana’nın ölümünün 30’uncu yıldönümü yaklaşırken yeniden çok sayıda röportaj talebi aldığını söyledi. Bu durumun kendisini anılarını yazmaya yönelttiğini belirten Spencer, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, zaman içinde doğruymuş gibi kabul edilen ancak gerçek olmayan anlatılara dayanan başkalarının görüşlerini yeniden okumak yerine, kendi düşüncelerimi ve anılarımı bir kez ve son kez yazıya dökmem gerektiğine beni ikna etti.”

Spencer, kitabın amacını da “Diana hakkındaki gerçeği kardeşinin perspektifinden anlatmak” olarak tanımladı.

Aynı şeyi 1997’de Westminster Abbey’de Diana’nın cenazesinde yaptığı konuşmada da yapmaya çalıştığını belirten Spencer, kitabın hem Diana’yı yaşarken tanıyanlara hem de onu yalnızca sonraki anlatılardan bilen genç kuşaklara ulaşmasını istediğini söyledi.

Kitap 22 Eylül’de yayımlanacak

Swan Song: Diana, My Sister kitabının 22 Eylül’de İngiltere’de yayımlanması planlanıyor.

Kitap, Penguin Random House bünyesindeki Penguin Michael Joseph tarafından basılacak.

Penguin Random House Birleşik Krallık Yayın Direktörü Daniel Bunyard, kitapta dikkat çekecek “çok sayıda yeni açıklama” bulunduğunu söyledi.

Bunyard, okurların kitabı aynı zamanda “Prenses Diana olarak sevilen kadına yakışan bir saygı duruşu” olarak göreceğini belirtti.