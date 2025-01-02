  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Prostat ameliyatı geçiren Netanyahu taburcu edildi
Takip Et

Prostat ameliyatı geçiren Netanyahu taburcu edildi

Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki hastaneden bu akşam taburcu edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prostat ameliyatı geçiren Netanyahu taburcu edildi
Takip Et

Başbakanlık Basın Ofisinden, 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, pazar günü prostat ameliyatı geçirmişti.

Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD ile destekçileridirRusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD ile destekçileridirDünya

 

Avrupa Birliği'nden Macaristan'a fon yaptırımıAvrupa Birliği'nden Macaristan'a fon yaptırımıDünya

 

Dünya
Rusya: Kerç'teki tanker kazalarında yaklaşık 2 bin 400 ton petrol denize sızdı
Rusya: Kerç'teki tanker kazalarında yaklaşık 2 bin 400 ton petrol denize sızdı
BMGK'nin yeni geçici üyeleri göreve başladı
BMGK'nin yeni geçici üyeleri göreve başladı
Zelenskiy'den Suriye mesajı: Diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den Suriye mesajı: Diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyoruz
Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD ile destekçileridir
Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD ile destekçileridir
Avrupa Birliği'nden Macaristan'a fon yaptırımı
Avrupa Birliği'nden Macaristan'a fon yaptırımı
BM: Gazze Şeridi'nde güvenli yer yok
BM: Gazze Şeridi'nde güvenli yer yok