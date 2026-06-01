PSG zaferi sonrası çıkan olaylara Macron'dan tepki: Yeter! Bu futbol değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından ülke genelinde yüzlerce kişinin yaralanması, 900'e yakın kişinin de gözaltına alınmasıyla sonuçlanan kutlamalara tepki gösterdi.

Macron, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan maçta İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek Fransa'ya Şampiyonlar Ligi kupasını getiren PSG'li oyuncuları Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti. PSG'nin Fransa için "büyük bir gurur kaynağı" olduğunu belirten Macron, maçın ardından çıkan olaylar için ise "akılalmaz" yorumunu yaptı.

"Yeter. Artık bıktık" ifadelerini kullanan Fransa lideri, "Bu futbol değil, bu spor değil, bu bizim sevdiğimiz şey değil" diye ekledi.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre olaylara müdahale eden polis ve jandarmaya teşekkürlerini sunan Macron, "Yakalananlara taviz vermeyeceğiz" diyerek gözaltındaki kişilerin kolayca serbest bırakılmayacağını ima etti.

İki yıldır kutlamalarda şiddet olayları yaşanıyor

Fransa, PSG'nin geçen seneki Şampiyonlar Ligi zaferinde olduğu gibi bu yıl da taraftarlarla polis arasında çıkan çatışmalara sahne oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cumartesi akşamki maçın ardından başkent Paris dâhil yaklaşık 15 kentte çıkan olaylarda 890'dan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Bu sayı, geçen yılki gözaltı sayısından yüzde 45 daha fazla" diyen Nunez, olaylarda yaklaşık 180 güvenlik mensubunun yaralandığını belirtti.

Gözaltı işlemlerinin büyük bölümü, çok sayıda aracın ateşe verildiği ve birçok işletmenin hasar gördüğü başkent Paris'te yapıldı. Fransa genelinde 200'den fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.

Paris'te kutlamalara katılan motosikletli bir kişi hayatını kaybederken kentte bıçaklı saldırı vakaları da kaydedildi.

Le Pen: Sadece Fransa'da oluyor

PSG-Arsenal maçı sonrası yaşanan olaylar Fransız aşırı sağının da sert tepkisine neden oldu. Ulusal Birlik (RN) partili Marine Le Pen, X hesabından paylaştığı açıklamada, "Bir futbol kulübünün zaferi sadece Fransa'da taşkınlıklara neden oluyor" dedi.

Le Pen "Sadece Fransa'da, bir zaferin yaşandığı akşam şiddetle karşılaşmamak için herkes kendini evine kapatmak zorunda hissediyor" diye ekledi.

Fransız emniyeti PSG'nin geçen yıl kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının ardından Paris sokaklarında yaşanan şiddet olaylarını göz önünde bulundurarak bu yılki maç için ülke genelinde yaklaşık 22 bin, başkentte ise 8 bin polis görevlendirmişti.

Güvenlik önlemleri kapsamında başkent Paris'te birçok tramvay ve otobüs seferi geçici olarak durdurulurken bazı metro istasyonları da kapatılmıştı.

Polis, maçın ardından kutlama için yaklaşık 20 bin kişinin Şanzelize Caddesi'ne çıktığını belirtti. Geçen yılki kutlamalarda Şanzelize dâhil birçok caddede mağazalar yağmalandığı için bu kez birçok mağaza maçtan önce kepenklerini indirmişti.