Puro dünyasının duayeni Heinrich Villiger hayatını kaybetti

İsviçre merkezli köklü puro üreticisi Villiger’in efsanevi ismi Heinrich Villiger, 95 yaşında hayatını kaybetti. Tütün sektöründe 75 yılda adından başarıları ile söz ettiren Villiger, yalnızca üretici kimliğinin yanı sıra sektöre kattığı vizyonla da tanınıyordu.

Küba purolarının dağıtımında da söz sahibi olan Villiger, kaliteli Havana tütünlerinden artan parçaları uygun fiyatlı makine purolarında kullanmış ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi başarmıştı. Özellikle kare biçimli, preslenmiş ve şekerleme kâğıdı tarzı ambalajlarıyla bilinen Villiger puroları, yıllar boyunca havalimanlarında sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

"Sorun yanan tütünde değil yanan kağıtta"

Odatv'nin derlediği habere göre tütün yasakları sırasında söylediği, “Sorun yanan tütünde değil, yanan kâğıtta” sözleriyle akıllara kazınan Villiger“Asıl tutkum puro değil, ham tütün” diyerek sektöre olan bakışını özetlemişti.