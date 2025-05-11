Putin, 3. kez ateşkes ilan etti ve 'İstanbul'da müzakere önerisi sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın ateşkes talebiyle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, 3. kez ateşkes ilan ettiklerini dikkat çekerek Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne vurgu yaptı. Putin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna müzakereleri ile ilgili görüşeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

"Ateşkesi Kiev bozmuştu"

Kremli'nde düzenlenen basın toplantısından Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları:

"Kiev, Rusya'nın Zafer Günü yıldönümü sırasında ateşkes önerisine hiçbir yanıt vermedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 1 Mayıs ateşkes teklifinin ardından Rus topraklarına geniş çaplı saldırılar başlattı. Ateşkesin sürdüğü üç gün boyunca Kiev, Rusya sınırına saldırmak için 5 girişimde bulundu, tüm bu saldırılar püskürtüldü, Ukrayna birlikleri ağır kayıplar verdi.

Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı

5 Mayıs ateşkesini Kiev bozmuştu. Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı.

"Her şeye rağmen 3. kez ateşkes ilan ediyoruz"

Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Ateşkes anlaşmasında saldırıları da göz önünde bulundurduk. Rusya bölgesine yapılan saldırıların farkındayız. Bazı önlemler aldık ve ateşkes anlaşmaları yapmaya çalıştık. 2022’de de denemiştik ama her şeye rağmen konuşmalarımızı sürdürdük.

"Erdoğan ile görüşeceğim"

Türk mevkidaşlarımızla da konuşmuştuk. Onlarla da gelişmeleri organize etmeye çalıştık. Görüşmelerde ortak anlaşmaya vardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve kendisine Türkiye'de görüşme yapmak niyetinde olduğumuzu söyledim. Türkiye ile barış için çalıştık. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim. Bize bu fırsatı vermeleri çok güzel. Ukrayna’daki durumu çözmek isteyen insanların olması çok güzel.

"Karar Ukrayna'dadır"

Bu uzun vadeli ateşkes için önemli bir adım olacaktır. Bizim teklifimiz masadadır. Rusya herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmelere hazır. Şu anda karar Ukrayna'dadır.

"İstanbul'da müzakerelere başlamak istiyoruz"

Ukrayna kabul ederse 15 Mayıs'ta İstanbul'da müzakerelere başlamak istiyoruz. Tabi onlar kişisel çıkarlarını değil halklarının çıkarını dünüyorlarsa yeniden görüşmeleri başlatmalarını önerdik. Bu krizin barışçıl bir şekilde sonlandırılması için ortaklarımız çaba gösterecektir.