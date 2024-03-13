Putin açıkladı: Finlandiya sınırına askeri yığınak

Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

Rusya'da 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinin öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere konuştu.

Putin, Rusya'nın her ne kadar teknik açıdan hazır olsa da "nükleer savaş" ihtimali için acele etmediğini ve Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya gerek görmediğini söyledi.

"Teknik açıdan nükleer savaşa hazırız"

Haber ajansı RIA'ya konuşan Putin, nükleer savaaş hazır olup olmadığı sorulduğunda, "Askeri ve teknik açıdan bakarsanız elbette hazırız" yanıtını verdi.

Putin, ABD'nin, askerlerini Rusya topraklarına veya Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın bu hareketi bir müdahale olarak değerlendireceğini belirtti.

Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana yaşanan en derin krizi tetikledi.

Putin, Batı'yı Ukrayna'ya asker gönderilmesi halinde nükleer bir savaşı kışkırtma riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda defalarca uyardı.

"Rusya müzakerelere hazır"

Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi görüşmelere hazır olduğunu söyleyerek, "Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere hazır ancak bu müzakereler gerçekliğe dayanmalı" dedi.

Rusya ve ABD, dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ından fazlasını kontrol eden, açık ara en büyük nükleer güçleri oluşturuyor.

ABD Seçimlerine müdahale

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.