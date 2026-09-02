Putin açıkladı: Ukrayna saldırılarının Rusya ekonomisine faturası yüzde 1

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Vladimir Putin, Ukrayna’nın haziran ayında başlattığı ve 40 gün süren saldırı kampanyasının Rusya ekonomisine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, saldırıların yol açtığı toplam zararın Rusya’nın GSYH’sinin yaklaşık yüzde 1’ine denk geldiğini belirtti. Rus lider, söz konusu seviyedeki kaybın ülke açısından kritik olmadığını savundu.

Yaklaşık 100 Rus gemisi hasar gördü

Putin’in açıklamasına göre saldırıların yoğunlaştığı dönemde yaklaşık 100 Rus gemisi zarar gördü. Bu gemilerin yaklaşık 40’ının saldırı kampanyasının yalnızca ilk iki haftasında hedef alındığı belirtildi. Saldırılar özellikle Rusya’nın deniz taşımacılığı ve Karadeniz üzerinden yürütülen ticari faaliyetleri üzerinde etkili oldu.

Rafinerilerin yüzde 10’u onarım bekliyor

İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar Rusya’nın petrol altyapısını da etkiledi.Putin, ülkedeki rafinerilerin yaklaşık yüzde 10’unun saldırıların ardından onarım beklediğini söyledi.

Rafineriler ile Karadeniz limanlarına yönelik saldırılar, Rusya’nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği ham petrol ihracatında da düşüşe yol açtı. 23 Ağustos’a kadar geçen dört haftalık dönemde deniz yoluyla ham petrol sevkiyatı günlük 3,46 milyon varile geriledi.

Karadeniz’de tahıl sevkiyatı aksadı

Saldırılardan Rusya’nın tahıl ihracatı da etkilendi. Rusya’nın tahıl ihracatının yüzde 70’inden fazlasını taşıyan Karadeniz güzergâhındaki faaliyetler saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. Petrolün yanı sıra çelik ve kömür taşımacılığında da etkiler görüldü.

Novorossiysk’te bulunan üç büyük tahıl terminali de ağustos ayında gerçekleştirilen geniş çaplı insansız hava aracı saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu. Saldırıda yükleme galerisi çökerken, birden fazla silonun hasar gördüğü belirtildi.

Lojistik merkezleri de hedef oldu

Ukrayna’nın saldırıları Rusya’daki lojistik ağlarını da etkiledi. Wildberries ve Ozon’a ait depoların hedef alınması, lojistik faaliyetlerinde milyarlarca dolarlık zarara neden oldu. Putin’in değerlendirmesinde ise bu saldırılara değinilmedi.

Rusya’dan karşılık mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yoğun insansız hava aracı konuşlandırmalarıyla Rusya hava sahasını ticari havacılığa fiilen kapatma tehdidinde bulundu. Putin ise Ukrayna’nın böyle bir adım atması halinde Rusya’nın karşılık vereceğini söyledi. Böylece 40 günlük saldırı kampanyasının ardından taraflar arasındaki karşılıklı tehditlerin devam ettiği görüldü.