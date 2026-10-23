Putin ateşkes değil kalıcı barış istiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna ile devam eden savaşa ve diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, Moskova’nın anlaşmaya hazır olduğunu ancak geçici bir ateşkes yerine kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasını istediğini ifade etti.

Rus lider, çatışmaların kısa süreliğine durdurulmasının yeterli olmayacağını belirterek, nihai anlaşmanın hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın güvenliğini güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Toprak meselesinde geri adım sinyali vermedi

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin toprak kaybını kabul etmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamasını da değerlendirdi. Rusya’nın kontrolündeki bölgeleri tarihsel olarak Rusya’ya ait topraklar şeklinde nitelendiren Putin, bu bölgeler için toprak kaybından söz edilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Putin, söz konusu bölgelerde yaşayanların Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını savundu. Açıklamalarında Moskova’nın toprak konusundaki tutumunu koruduğunu da ortaya koydu.

“Avrupa ile savaşmak istemiyoruz”

Avrupa ülkeleriyle ilişkiler hakkında da konuşan Putin, Rusya’nın Avrupa ile savaşmaya hazırlanmadığını söyledi. Avrupa kamuoyunun da Rusya ile çatışma istemediğini öne süren Putin, Ukrayna’ya sağlanan mali ve askeri desteği eleştirdi.

Rusya’nın savaş alanında stratejik yenilgiye uğratılabileceği yönündeki değerlendirmelerin gerçekçi olmadığını savunan Putin, Avrupa ülkelerinin Moskova ile daha iyi ilişkiler kurmanın önemini anlayacağını umduğunu belirtti.

Üçlü temasların yeniden başlaması gündemde

Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. Görüşmede üçlü temasların yeniden başlatılması konusunda mutabakata vardıklarını aktaran Putin, müzakerelerin nihai barış anlaşması sonrasında Rusya ve Ukrayna’nın güvenliğinin nasıl sağlanacağına odaklanmasını istediklerini söyledi. Rus lider, Avrupa’nın genel güvenlik yapısının da görüşmelerde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Putin, anlaşmaya varılabileceğini savunurken Rusya’nın kendi hedeflerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.