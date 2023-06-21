Putin blöf yapmıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silaha başvurma tehdidinin gerçek olduğunu söyledi. Biden, Putin'in Belarus'a nükleer silah konuşlandırma kararını diçin de "kesinlikle sorumsuzca" ifadesini kullandı. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Biden, "Yaklaşık iki yıl önce Colorado nehrinin kuruyacağından endişe ettiğimi söylediğimde, herkes bana tuhaf bir şekilde baktı. Putin'in taktik nükleer silahları kullanabileceğinden endişe ettiğimi söylediğimde de bana öyle baktılar. Ancak bu durum gerçek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ülkesinin Belarus'a ilk parti taktik nükleer silahları yerleştirdiğini, silah transferinin yaz sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti. Putin, bu silahların yalnızca Rusya topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtmişti. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Putin, bu hamlenin "dizginleme" amacı taşıdığını ve Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmayı düşünenlere bir hatırlatma" olduğunu söyledi. Putin bu silahların kullanılma olasılığı sorulduğunda "Bildiğiniz gibi müttefikimiz Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile bu taktik nükleer silahların bir kısmını Belarus topraklarına taşıyacağımızı müzakere ediyorduk ve bu gerçekleşti.

Neden tüm dünyayı tehdit edelim ki? Rus devletine yönelik bir tehlike olması halinde aşırı tedbirlerin kullanılmasının mümkün olduğunu daha önce de söylemiştim" yanıtını verdi. Putin ayrıca Ukrayna'nın yakında kendi askeri teçhizatının tükeneceğini ve tamamen Batı tarafından sağlanan donanıma bağımlı hale geleceğini, bunun da uzun süre savaşma kabiliyetini zayıflatacağını ilerii sürüyor.

ABD ve Çin yakından izliyor

ABD hükümeti tarafından daha önce yapılan açıklamada, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırmak için nükleer silah kullanmayı planladığına dair bir belirti olmadığı ifade edilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in konuşmasının ardından yaptığı açıklamada Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmediklerini söylemişti. Rusya’nın, taktik nükleer savaş başlıkları bakımından diğer nükleer cephaneliğine göre daha zayıf olduğu düşünülüyor. . Rusya'nın bu adımı yine de Washington ve müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanılmaması konusunda defalarca uyarıda bulunan Çin tarafından da yakından izleniyor.

Lukaşenko ise yaptığı açıklamada ülkesinin, ABD'nin 1945 yılında Japonya'ya attığı atom bombalarından üç kat daha güçlü olan Rus taktik nükleer silahlarını teslim almaya başladığını söyledi.

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna'da barış sağlanması için yürütülen girişimler çerçevesinde ilgili taraflarla görüşmelere devam ettiği, koşulların uygun olması halinde kendisinin de müdahil olabileceği bildirildi.

BM Sözcüsü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in farklı girişimler çerçevesinde ilgili taraflarla "sıklıkla" irtibata geçtiğine işaret ederek "Genel Sekreter, koşulların uygun olması ve işe yarayacağını düşünmesi halinde kendisi de sürece müdahil olabilir. Olmaya karar verirse bundan herkesin haberi olur" dedi.

Ukrayna geneline yoğun füze ve İHA saldırısı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna geneline yoğun füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun önceki gece Ukrayna geneline yoğun füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre Rusların fırlattığı 30 Şahed İHA’dan 28’i imha edildi. Zaporijya ve çevresinde işgalciler 7 adet S-300 füzesini kullandı" bilgisi verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Rus güçlerin Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 45 hava saldırısı düzenlediği, tanksavar füze sistemlerinden 70’e yakın ateş açtığı, siviller arasında yaralıların olduğu kaydedildi. Rusların Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde ana çabalarını yoğunlaştırmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, son bir günde söz konusu yönlerde 45 çatışma meydana geldiği aktarıldı. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'de hava saldırısı alarmının 3 saatten fazla sürdüğünü vurguladı.

Rusya savunma bakanından HIMARS ve Storm Shadow uyarısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile yapılacak saldırıların, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini, bu durumda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indireceklerini söyledi. Şoygu, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenlediğini, saldırıların tümünün püskürtüldüğünü belirtti. Ukrayna ordusunun, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a, HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile saldırı yapacağı hususunda bilgi edindiklerini bildiren Şoygu, "Bu füzelerin, Rusya'nın yürüttüğü 'özel operasyon' bölgesi dışında kullanılması, ABD ile Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına gelecektir. Aynı zamanda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indirilmesini gerektirecek." dedi.