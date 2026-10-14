Putin bugün siber güvenlik toplantısı düzenleyecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kritik sektörlerin siber tehditlere karşı hazırlık durumunu değerlendirmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre görüşmede, bilgi güvenliğinin artırılmasına yönelik önlemler de masaya yatırılacak.

Toplantıya hükümet üyelerinin yanı sıra üst düzey güvenlik yetkilileri ve Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da katılması bekleniyor.

Yapay zeka kaynaklı tehditler gündemde

Peskov, yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artıran ve önemli faydalar sağlayan araçlar olduğunu, ancak aynı teknolojilerin farklı ülkeler tarafından silah gibi kullanılmasının ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti. Bu tehditlerin ülkelerin ekonomik sektörlerini etkileyebileceğine dikkat çeken Peskov, Rusya'nın da söz konusu risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, kritik sektörlerin bilgi güvenliği tehditlerine karşı ne ölçüde hazır olduğu ve mevcut koruma önlemlerinin nasıl güçlendirilebileceği değerlendirilecek.

Veri merkezlerine yönelik saldırılarla bağlantılı değil

Rusya'da son günlerde bazı veri merkezlerini hedef alan insansız hava aracı saldırıları da gündeme geldi. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in siber güvenlik toplantısının bu olaylara doğrudan bağlı olmadığını belirtti.

Peskov, görüşmenin münferit saldırılardan daha geniş kapsamlı ve sistematik bir değerlendirme niteliği taşıdığını ifade etti.