Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başbakanı Li Qiang ile başkent Moskova’da bir araya geldi.

Çin Başbakanı Li Qiang, resmi ziyaret kapsamında Rusya’ya geldi. Li, başkent Moskova’da Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, yaptığı açıklamada, "Yeni bir döneme giren kapsamlı Rus-Çin ortaklığı ve stratejik etkileşim ilişkileri, tarihlerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bu ilişkiler, eşitlik, karşılıklı yarar ve birbirlerinin temel çıkarlarını etkileyen konularda karşılıklı destek ilkeleri üzerine kuruludur ve kimseye karşı değildir" dedi.

Rusya-Çin ilişkilerine değinen Li, ise Çin ve Rusya arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik ilişkilerin yeni dönemde de gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Öngörülemez ve istikrarsız bir uluslararası ortamla karşı karşıya kaldığımızda, sizinle birlikte çalışmaya, kalıcı dostluğumuzun ruhunu korumaya, tüm alanlarda pratik işbirliğini genişletmeye, ülkelerimizin refahı ve ilerlemesi için somut sonuçlar elde etmeye hazırız" dedi.

