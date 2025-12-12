Putin: Devletler arası ilişkiler çok kutuplu düzende BM ilkelerine dayanmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu’na katılarak uluslararası sisteme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kremlin’in aktardığına göre Putin, konuşmasında Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 30. yılını kutladı ve ülkenin istikrarlı gelişimine dikkat çekti.

Türkmenistan’ın dengeli dış politikasının bölgesel ve küresel güvenliğe önemli katkılar sunduğunu belirten Putin, ülkenin uluslararası işbirliği ve karşılıklı güveni güçlendirmeye yönelik girişimlerinin de dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"Rusya ile Türkmenistan arasındaki ekonomik bağlar genişledi"

İkili ilişkilere değinen Putin, Rusya ile Türkmenistan arasındaki ekonomik bağların genişlediğini vurgulayarak, “İkili ticaret hacmi bu yılın ilk 10 ayında yüzde 35 arttı. Bu, geçen yıla kıyasla kayda değer bir yükseliş” dedi. Putin, iki ülkenin girişimleriyle Hazar Denizi ve Orta Asya’da çok taraflı projelerin hayata geçirildiğini de hatırlattı.

Rusya’nın, forum kapsamında hazırlanan Aşkabat bildirisi taslağını desteklediğini belirten Putin, metnin uluslararası ilişkilerde temel ilkelere bağlılığı yansıttığını söyledi.

Bu yıl Birleşmiş Milletler’in 80. yılını kutladığını anımsatan Putin, BM’nin küresel çıkar dengesinin sağlanmasında hala benzersiz bir mekanizma olduğunu vurguladı. Putin, “Devletler arasındaki ilişkilerin, çok kutuplu dünya düzeni döneminde BM Şartı’nın ilkelerine dayanarak kurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.