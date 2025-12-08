Putin doğalgaz ödemelerine yönelik izni uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli kararın süresi 1 Nisan 2026’ya uzatıldı.

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Putin de Aralık 2024’te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.