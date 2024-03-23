Putin'den saldırı hakkında ilk açıklama: Tespit edip cezalandıracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık." dedi.

Rusya'ya, "Halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." diye konuştu.

Putin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

Putin, "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı." dedi.